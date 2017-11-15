В Петербурге 15 ноября днем ожидается дождь с мокрым снегом. Температура воздуха днем - от одного до трех градусов тепла. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Облачно с прояснениями. Небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Утром на дорогах местами гололедица", - рассказали в ведомстве.

Атмосферное давление будет меняться мало. Восход солнца будет в 08:54, закат - в 16:30. После заката температура воздуха опустится до минус двух градусов, ночью будет слабый дождь.