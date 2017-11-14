В доме на Литейном проспекте поселились «Революционные коты»

В доме номер 60 на Литейном проспекте поселились «Революционные коты». В Республике котов открылась выставка художника-иллюстратора Дяди Коли Воронцова.

Главный персонаж его работ - петербургский кот Помпон. На представленных работах Воронцова он попадает, в том числе, в кадры фильма «Собачье сердце».

Место для выставки определено неслучайно, именно в этом доме Ленин начал издавать первые большевистские газеты, встречался с соратниками по совершению будущей революции. Спустя больше 100 лет здесь находится крупнейшее котокафе Европы «Республика котов», на площадке которого и открыта экспозиция.

Все гости выставки в ноябре могут получить не только символический, но и самый настоящий знак отличия - орден «Всегда котов». Обычно стикер выдается за поддержку социальной миссии самого проекта, однако в ноябре горожане, ответившие правильно на пару вопросов о революции, награждаются настоящим орденом. Посещение выставки Николая Воронцова – бесплатное.