Станция метро «Крестовский остров» работает в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

Она была закрыта на вход из-за большого потока болельщиков на матч на «Зенит-арене». «В 21:10 станция работает в обычном режиме», - рассказали в метрополитене.

В 21:30 начнется дружеский футбольный матч между Россией и Испанией. Сборные обеих стран уже прилетели в Северную столицу еще 12 ноября. Они провели предматчевую тренировку на стадионе «Петровский».

Сегодня продлят время работы метрополитена, а также традиционно организованы дополнительные автобусы-шаттлы. Кроме того, из-за игры ограничили движение на Крестовском острове и в Приморском районе.