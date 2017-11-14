Станция метро «Крестовский остров» закрыта на вход из-за матча на «Зенит-арене». Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

«В 20:30 на станции все эскалаторы работают на подъем. На вход станция закрыта. Футбол», - рассказали в метрополитене.

Сегодня пройдет дружеский футбольный матч между Россией и Испанией. Сборные обеих стран уже прилетели в Северную столицу еще 12 ноября. Они провели предматчевую тренировку на стадионе «Петровский».

Сегодня продлят время работы метрополитена, а также традиционно организованы дополнительные автобусы-шаттлы. Кроме того, из-за игры ограничили движение на Крестовском острове и в Приморском районе.