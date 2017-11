Картина дня: игра от Минобороны и навигация в Петербурге

Самой популярной темой за сутки, по данным «Монитора», стало Министерство обороны РФ, которое выдало скриншот из игры за «неоспоримое» доказательство сотрудничества США с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Сегодня днем, 14 ноября, Минобороны на своей официальной странице в Twitter опубликовало «неоспоримое подтверждение обеспечения Соединенными Штатами прикрытия боеспособных отрядов ИГИЛ» - серию черно-белых фотографий.

Снимки, заявило Минобороны, были сделаны 9 ноября в окрестностях города Абу-Кемаль в Сирии. Одно из опубликованных Минобороны фото, обратила внимание исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT), - это скриншот мобильной игры «AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron».

На фотографии Минобороны в верхнем правом углу виден фрагмент надписи «Development footage. This is a work in progress. All content subject to change», появляющейся в игре. Более того, часть фотографий, опубликованных Минобороны, являются кадрами из видео, снятого иракскими военными в сентябре 2016 года. На ролике показана атака на боевиков ИГ под городом Фаллуджа в Ираке. Кадры, которые использовало Минобороны, на 27 и 59 секундах.

Сразу же после того, как ошибка была замечена, Минобороны РФ удалило твит с «неоспоримыми» доказательствами, а также убрало скриншоты со своей страницы в Facebook. К вечеру 14 ноября ведомство заявило, что это была ошибка. Сейчас проводится «проверка в отношении гражданского сотрудника одного из подразделений, ошибочно прикрепившего фотоматериалы к заявлению военного ведомства».

Второй важной темой дня, по мнению «Монитора», стала навигация по рекам и каналам Петербурга, которая закрывается с 16 ноября. Среди петербургских СМИ первыми об этом рассказали «Мой район» (13:30), «Закс.ру» (14:05) и «78.ru» (14:30).

Движение судов прекратится на канале Грибоедова и в Кронверкском проливе, а также по Мойке, Фонтанке, Екатерингофке, Пряжке и Карповке. К полуночи 16 ноября суда перестанут ходить по Неве, Малой Неве, а также Большой Невке, Средней Невке и Малой Невке.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Пятый канал», «Деловой Петербург» и «Санкт-Петербург.ру».