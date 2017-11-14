Поликлиники и театры обяжут «очистить» Wi-Fi от вредных для детей сайтов

Российские поликлиники, театры, спортшколы и другие учреждения с Wi-Fi, которым могут воспользоваться дети, обяжут обеспечить безопасный доступ в сеть. По закону это необходимо было сделать еще пять лет назад, однако на практике произошло не везде. Об этом сообщают «Известия».

Поэтому правительственная комиссия по профилактике правонарушений рекомендовала Минздраву, Минкультуры и Минспорту решить проблему, переняв опыт по фильтрации интернета в школах. Ведомствам поручено создать систему контент-фильтрации во взаимодействии с Минкомсвязи. Проинформировать правкомиссию о результатах работы они должны до 1 марта 2018 года.

Закон запрещает операторам предоставлять интернет в «пунктах коллективного доступа» без технических средств защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. По ст. 6.17 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), неприменение средств защиты грозит организатору доступа штрафом до 50 тыс. рублей.

Комиссия рекомендовала ведомствам ориентироваться на методические рекомендации по контент-фильтрации, которые выпустило Минобрнауки. Согласно документу, под запретом в школах не только противозаконная и вредная для детей информация, но и не соответствующая задачам образования (соцсети, форумы, банки рефератов, онлайн-казино, сайты о магии и др.). Ведомство рекомендовало образовательным организациям в договорах с поставщиками фильтров интернет-контента предусмотреть ответственность последних за ненадлежащее оказание услуги.

По данным «Лаборатории Касперского» на конец прошлого года, в среднем российский ребенок ежегодно совершает 229 попыток доступа к сайтам, относящимся к нежелательным для детей. Особый интерес у подростков вызывает информация о сигаретах, наркотиках и спиртном. На ресурсы с подобным контентом средний российский ребенок пробовал попасть в среднем 139 раз за год.