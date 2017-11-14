Количество жертв землетрясения в Иране возросло до 530 человек

Количество жертв землетрясения в Иране к вечеру 14 ноября возросло до 530 человек. Об этом сообщает "Интерфаск" со ссылкой на официальные иранские СМИ.

Всего от природного явления пострадали более семи тыс. человек, россиян среди них нет. Подземные толчки магнитудой 7,2 были зафиксированы 12 ноября в 204 км к северо-востоку от Багдада и в 104 км к западу от иранского города Керманшах.

МЧС России заявило о готовности оказать помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия. Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара направила в Ирак 50 фур с гумпомощью.