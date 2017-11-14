МВД назвало страны, откуда поступали звонки о ложном минировании. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника ГУМВД России по Москве Олега Баранова.

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"Проведенные мероприятия показали, что все звонки, имеющие массовый характер, совершены с использованием интернет-телефонии. Адреса позиционируются преимущественно на территории Турции, Украины, США и Японии", - сказал он.

Федеральная служба безопасности и мэрия Москвы разошлись в оценках ущерба столице от волны "минирований": спецслужбы сообщают о 150 млн рублей, городские власти - о "сотнях млн рублей".

Информацию об ущербе "около 150 миллионов рублей" озвучил на заседании в Мосгордуме замначальника столичного управления ФСБ Андрей Яценко. Глава столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников со своей стороны отметил, что "материальный ущерб составил сотни млн рублей".

По словам чиновника, это "прямые затраты, которые несут городские структуры, обеспечивающие те или иные мероприятия, связанные с эвакуацией". Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.