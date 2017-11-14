МЧС предупреждает о гололедице на дорогах Петербурга 15 ноября. Особенная опасность ожидает автомобилистов и пешеходов ночью и утром. В целом, согласно прогнозу, ночью будет небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью - от минус одного до плюс одного градуса.

"Скользкая дорога не прощает неожиданностей, поэтому другие водители заранее должны знать о ваших намерениях. Заблаговременно включайте указатели поворотов, а если вам нужно экстренно снизить скорость или остановиться - заранее помигайте стоп-сигналами", - говорится в сообщении ГУ МЧС по Петербургу.

Спасатели также рекомендуют водителям быть особенно осторожными на перекрестках. "Будьте внимательны: не все водители учитывают опасность гололеда. Лучше повременить с выездом на перекресток, чем подставить себя под удар машины, которой управляет неосторожный или неопытный водитель", - отмечается в сообщении ведомства.

МЧС советует удерживать увеличенную дистанцию до транспортных средств, находящихся впереди - не менее половины скорости движения. Например, при скорости 30 км/ч рекомендованная дистанция - 15 метров.

"На пешеходных переходах, на подъездах к ним и в других местах возможного появления пешеходов на проезжей части проявляйте повышенную осторожность. Помните, что пешеход также идет по обледеневшей дороге и не может быстро остановиться. Не следует подавать звукового сигнала, особенно вблизи от пешехода - в спешке он может поскользнуться и упасть в непосредственной близости от автомобиля. Будьте особенно внимательны к детям и пешеходам пожилого возраста", - резюмируют спасатели.