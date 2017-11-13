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Умерла актриса Александринского театра Вера Вельяминова

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Кадр из фильма «Первые радости», 1977
© Фото: Лайф

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Заслуженная артистка России скончалась 12 ноября на 92-м году жизни.

Умерла актриса Александринского театра Вера Вельяминова. Заслуженная артистка России скончалась 12 ноября на 92-м году жизни.

«12 ноября на 92-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Вера Николаевна Вельяминова. О дате похорон будет объявлено позже», - говорится на официальном сайте театра.

Вельяминова играла в Александринке с 1952 года, она 65 лет посвятила служению Александринской сцене. Первой ее ролью стала юная цыганка в спектакле «Живой труп» Л.Н. Толстого. Красивый, сильный голос молодой актрисы, ее искреннее, вдохновенное исполнение, сценический темперамент и обаяние сразу же обратили на себя внимание.

В итоге Вера Вельяминова сыграла на сцене Александринского театра более 80 разноплановых ролей. Среди ее героинь: Маша в «Живом трупе» Л. Н. Толстого (1954) ,Фрези Грант в «Бегущей по волнам» А. Грина (1960), Мария Тюдор в одноименной драме В. Гюго (1964), Паула в спектакле «Перед заходом солнца» Г. Гауптмана (1962), Эвридика в трагедии Софокла «Антигона» (1968), Квашня в «На дне» М. Горького (1973), Тартальона в «Зеленой птичке» К. Гольдони (1976), Василиса Премудрая в «Живи и помни» В. Распутина (1980), Василиса Егоровна в «Капитанской дочке» А. С. Пушкина (1984), Мачеха в «Первом бале Золушки» (1988), Рахманинова в спектакле «Колокола» Ю. Нагибина (1989), леди Джедберг в комедии О. Уайльда «Веер леди Уиндермир» (1998), Фоминишна в комедии А. Н. Островского «Свои люди – сочтемся!» (1990), Атаманша в сказке «Горя бояться – счастья не видать» (1994) и многие другие.

Среди наград Веры Вельяминовой - медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медаль «За освоение целины».

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