Картина дня: футбольный матч между Россией и Испанией, землетрясение в Иране

Самой популярной темой за сутки, по данным «Монитора», стал дружеский футбольный матч между Россией и Испанией, который пройдет в Петербурге во вторник, 14 ноября, на «Зенит-арене». Среди петербургских СМИ первыми об этом рассказали «Деловой Петербург» (20:40), «Regnum» (22:00) и «78.ru» (08:10).

Вчера, 12 ноября, сборные обеих стран уже прилетели в Северную столицу. Сегодня они провели предматчевую тренировку на стадионе «Петровский». В день матча продлят время работы метрополитена, а также организуют дополнительные автобусы-шаттлы. Кроме того, из-за игры ограничат движение на Крестовском острове и в Приморском районе.

Второй важной темой дня, по мнению «Монитора», стало землетрясение в Иране, число жертв которого по последним данным превысило 400 человек. Всего от природного явления пострадали более 2,5 тыс. человек, россиян среди них нет.

Подземные толчки магнитудой 7,2 были зафиксированы 12 ноября в 204 км к северо-востоку от Багдада и в 104 км к западу от иранского города Керманшах. МЧС России заявило о готовности оказать помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия. Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара направила в Ирак 50 фур с гумпомощью.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Пятый канал», «Деловой Петербург» и «Санкт-Петербург.ру».