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Бывшему вице-губернатору Петербурга Оганесяну продлили арест до 9 февраля

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© Фото: Михаил Киреев / РИА «Новости»

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Ранее Оганесян признался в хищении 50,4 млн рублей при строительстве "Зенит-арены".

Бывшему вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну продлили арест до 9 февраля. Таким образом, он пробудет в изоляторе уже больше года.

Оганесяна задержали в Москве 16 ноября 2016 года по делу о мошенничестве при строительстве "Зенит-арены". Позже Следственный комитет предъявил обвинение в хищении на сумму более 50 млн рублей.

У Марата Оганесяна бронхит, проблемы с сердечно-сосудистой системой и ряд других хронических заболеваний. За время следствия бывшему чиновнику неоднократно становилось плохо. В середине ноября 2016 года и в январе 2017 года ему прямо в суде потребовалась помощь медиков. Также Оганесяну стало плохо при допросе, его увозили в Александровскую больницу.

На прошлой неделе Оганесян признался в хищении 50,4 млн рублей при строительстве стадиона. После этого он ходатайствовал о досудебном соглашении. Дело в отношении него выделено в отдельное производство.

За что Оганесяна не любили ни застройщики, ни градозащитники и как ситуацию с задержанием прокомментировали политики, можно прочесть в большом материале "Санкт-Петербург.ру".

"Зенит-арену" строили 10 лет, с 2007 года, изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, с тех пор сумма строительства стадиона неоднократно увеличивалась и достигла 42 млрд рублей, по официальным данным, и 50 млрд рублей, по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.

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