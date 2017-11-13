Разводка моста через Свирь 14 ноября временно перекроет трассу «Кола». Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто на два часа. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«В период с 08:45 до 10:45 для пропуска судна, представителями ОАО «РЖД» будет производиться технологическая разводка моста через реку Свирь расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола» у города Лодейное Поле в Ленобласти», - рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Мост через Свирь совмещенный, он предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта. Автомобилистов просят учесть информацию при планировании маршрутов следования.