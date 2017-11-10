"Человек атомной энергетики": коллеги вспоминают о своем друге Михаиле Задорнове

Сегодня, 10 ноября, стало известно, что в возрасте 69 лет скончался писатель и юморист Михаил Задорнов. С ноября 2016 года он лечился от онкологического заболевания - рака головного мозга. Из-за курса химиотерапии многие концерты были отменены.

Биопсию ему провели в берлинской клинике "Шарите", а курс реабилитации он проходил в Прибалтике. В июне 2017 года стало известно, что Задорнов прекратил курс лечения ради того, чтобы побыть в кругу родных, называв процедуры изнуряющими и бесполезными.

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По словам народного артиста СССР Иосифа Кобзона, Задорнов умер вечером 9 ноября. "Он был абсолютно неизлечим, у него были поражены оба полушария мозга. Вчера вечером он скончался. Очень жаль. Он был честным голосом, без всякой политики. Трагично, что такие люди уходят", - цитирует RT Кобзона.

Неделей ранее Задорнов принял православие. Об этом на своей странице в Facebook рассказал протоиерей Андрей Новиков: "По просьбе родных и друзей соборовал Михаила Николаевича Задорнова. Два месяца назад Михаил Николаевич принес Богу покаяние в таинстве Исповеди в Казанском соборе Москвы. Этот тяжелейший период своей жизни он проходит как примирившийся со Святой Церковью православный христианин. Прошу молитв о рабе Божием Михаиле, в том числе, да простит ему Милосердный Господь годы эпатажного заигрывания с язычеством".

Телеграм-канал Mash уточняет, что сатирик несколько дней перед смертью находился без сознания в частной московской клинике. Артист захотел причаститься еще до потери сознания. Его родственники обратились к настоятелю храма и попросили приехать в клинику. Обряд провели, когда Задорнов уже был без сознания.

Сразу после смерти Задорнова некоторым членам его семьи понадобилась медицинская помощь, пишет Лайф. Супруге и его старшей сестре стало плохо прямо в больнице, где скончался артист, женщин поместили в стационар.

Фото: 1993 год Фото: Александр Сенцов / ТАСС

Задорнов родился в 1948 году в латвийской Юрмале, окончил рижскую школу №10 и поступил в Рижский политехнический институт. Проучившись в нем два года, перевелся с потерей курса на факультет "Двигатели летательных аппаратов" Московского авиационного института, который окончил в 1974 году.

Во второй половине 1970-х годов был художественным руководителем, драматургом и режиссером студенческого эстрадного театра МАИ "Россия". В 1982 году состоялось первое выступление сатирика на Центральном телевидении СССР. Задорнов являлся Членом Союза писателей России. За свою жизнь он выпустил около 40 книг в жанре лирических и сатирических рассказов, путевых заметок и очерков. Писатель был широко известен своими критическими высказываниями в адрес западной культуры и образа жизни

Издание Sputnik сообщило о последней воле юмориста. Перед смертью Михаил попросил помочь деньгами библиотеке имени Николая Задорнова - его отца-писателя. С ним же он завещал себя похоронить на кладбище в Латвии. При этом cатирик поставил особое условие по перевозке своего тела - только по земле.

Соболезнования родным и близким писателя уже выразил президент России Владимир Путин. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Российские телеканалы изменили сегодня сетку вещания из-за смерти Задорнова. В частности, Задорнову посвятят сегодняшнюю программу "Андрей Малахов. Прямой эфир" на "России-1". РЕН ТВ, который сотрудничал с писателем-сатириком с 2005 года, в 20:00 покажет документальный фильм "Памяти Михаила Задорнова", а в 20:30 его проект "Вещий Олег. Обретённая быль". Этот фильм представляет собой результат многолетней работы Задорнова по исследованию исторических документов, на основе которых он предложил альтернативную версию истории Древней Руси.

1988 год. Конкурс красоты «Московская красавица-88». Финалистки конкурса отвечают на вопросы Задорнова

Фото: Владимир Родионов / РИА «Новости»

Сейчас идут съемки фильма "Однажды в Америке, или Чисто русская сказка" по сценарию сатирика, пишет RT. Продюсер Марина Орлова пообещала закончить съемки фильма, заявив, что фильм обязательно выпустят.

"Это его проект, его сценарий, он в нем участвовал, выбирал актеров. Мы даже успели отснять его. Думали, что он сыграет президента Америки. Теперь, видимо, придется искать кого-то другого на эту роль", – заявила Орлова, добавив, что первые съемочные дни проходили именно с Задорновым, до того, как он уехал на лечение, поэтому писатель выступит в этой картине в качестве рассказчика.

РИАМО сообщает, что в Москве могут установить мемориальную доску в вечть Михаила Задорнова. "Уверен, что будут обращения в Московскую городскую думу, которые мы рассмотрим и поддержим. Возможно, появится мемориальная доска. Подобно тому, как на доме, где ранее жил Горин (сатирик Григорий Горин - прим. ред.), была установлена табличка с барельефом, около которой теперь москвичи и гости Москвы останавливаются. Задорнов - один из ярчайших в современном искусстве, о его творчестве и о нем самом не забудут, это точно", - заявил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

По словам Герасимова, Задорнов - мощный и неповторимый юморист современности, который обладал ярким и тонким чувством юмора. "О нашем времени будут говорить, в том числе и рассказывая о Михаиле Задорнове. Это по-настоящему современный юмор. Он заметно отличался от своих коллег по цеху, его выступления всегда можно было слушать с удовольствием, даже если они звучали повторно", - добавил он.

Фото: Валерий Мороз / Лайф

Коллеги Михаила Задорнова о его творчестве:

Телеведущая Регина Дубовицкая:

"Вы знаете, просто слов нет. Я думала, что все-таки обойдется, он так боролся. Ну что сказать, он был очень талантливый. Во всем талантливый. И в отношениях с людьми тоже был талантливым. В отношении с людьми... На него всегда можно было положиться, я всегда полагалась. Несмотря на то что иногда у нас были трудности во взаимоотношениях. Я знала, что он всегда поможет", - цитирует Дубовицкую РЕН ТВ. Она подчеркнула, что на эстраде после выступлений сатирика появился "жанр имени Задорнова".

Народный артист России Евгений Петросян:

"Для меня это грандиозная потеря: потеря соратника, потеря друга, уникального явления в искусстве. Он приносил людям радость осмысления жизни через юмор. У него было четкое понимание жанра, как он чувствовал юмор, мало кто чувствует. Через гротеск он показывал все ненормальности нашей жизни, и этим помогал ориентироваться людям. Это огромная и невосполнимая потеря для всей страны", - цитирует Петросяна ТАСС.

По словам Петросяна, с Задорновым их связывала многолетняя творческая и человеческая дружба. "Мы познакомились в конце 1970-х годов, а подружились в начале 80-х. У нас завязалась не просто дружба, но и творческое взаимопонимание. Михаил Николаевич нередко говорил мне, что является моим учеником", - сказал он.

"Будучи руководителем студенческого театра, он пришел ко мне с рьяным желанием узнать природу эстрадной драматургии. Он рос, как богатырь, и всего за два-три года стал мастером. В творческом альянсе "автор-артист" мы выпустили большое количество номеров, которые запомнились зрителям именно благодаря его блестящему выступлению", - подчеркнул Петросян.

Творчество Задорнова сохраняет свою актуальность даже спустя годы, добавил Петросян. "Его талант опережал время. Когда смотришь его старые номера, это интересно и сегодня. Его юмор сохраняется во времени и пространстве, а это высшая оценка его творчества", - отметил Петросян и добавил, что память о Михаиле Задорнове сохранится благодаря записям его концертов и выступлений.

Писатель Семен Альтов:

"Человек атомной энергетики. Он единственный, наверное, собирал целые стадионы. И, может быть, из-за выброса энергии, которую он отдал людям, она закончилась у него самого", - цитирует Альтова ТАСС. Писатель также вспомнил, как вместе с Задорновым работал на съемочной площадке фильма "Не понимаю!".

"Когда-то мы с ним работали вместе, снимались в кино в Белоруссии. Он от всего всегда получал удовольствие, ему понравилось сниматься в кино, и после этого он продолжил это", - отметил он. По словам Альтова, в последнее время коллеги не получали информации о состоянии здоровья Задорнова. "Они [окружение Задорнова] закрылись давно и правильно сделали, это дело близких и семьи", - подчеркнул он.

Артист Максим Галкин:

"Ушел от нас Михаил Задорнов. Закрыта навсегда немалая часть моей жизни. Сколько было встреч, совместных выступлений, разговоров. Когда-то в 1999 году он пригласил меня в свои концерты, и я впервые смог стать участником гастролей большого артиста, познакомиться с прекрасной тонкой публикой. А уж когда он назначил меня своим преемником в телеэфире, это придало мне особое ускорение. Мы были разными людьми, часто спорили на исторические и политические темы, но нас всегда сближали верность сцене и юмор. Даже тяжелая болезнь, жестоко и неумолимо забиравшая у него жизненные силы, до последних дней так и не смогла отнять у него главного - остроумия.

Год назад он позвонил мне и рассказал о своем диагнозе, со смешком сказал, что звонит всем, кто ему дорог, чтобы поговорить и попрощаться, даже в такие моменты он был верен себе. Последний раз мы виделись, когда я навещал его примерно месяц назад - мы шутили и общались. Помню лет восемь назад, дав интервью в память о своем друге Леониде Филатове, он сказал мне: "Знаешь, Леня был такой светлый, веселый человек, ему бы не хотелось, чтобы в память о нем скорбели. Вот и я когда умру, ты обо мне рассказывай, что-то забавное, прикольное". Я, конечно, постараюсь со временем. Сегодня тяжело. И еще, до конца с Михаилом Николаевичем были его родные, которые вместе с ним денно и нощно самоотверженно боролись за его жизнь, выражаю им мои самые глубокие соболезнования", - написал Галкин на своей официальной странице в Instagram.

Народная артистка России Клара Новикова:

"Это для всех печальная новость. Но для вас, телеканала, где Мишу можно было чаще всего увидеть и услышать, тем более. Я знакома с Мишей с его студенческих лет, когда он еще был руководителем студенческого театра МАИ. У него совершенно особый взгляд на жизнь. Вы знаете, я до сих пор не верю. Мы знали, что у него была болезнь. Но он был таким спортивным. Садился на шпагат, плавал в холодной воде, бегал по этому берегу в Юрмале. Как болезнь могла поселиться в таком человеке? Как можно было поразить эту голову? Это очень грустно. Ушла часть моей жизни", - цитирует юмористку РЕН ТВ.

Михаил Задорнов и ведущая телепрограммы «Аншлаг» Регина Дубовицкая (справа), 1997 год

Фото: Сергея Джевахашвили / ТАСС