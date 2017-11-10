Оцепление дома на Тихорецком проспекте снято. Все жильцы были эвакуированы из-за звонка о бомбе. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

"Оцепление сняли, итого за 1 час 40 минут управились", - пишут местные жители. По их словам, полиция сразу сказала, что вызов скорее всего ложный, однако все равно попросили выйти на улицу с вещами и документами.

На месте работали спасатели, полиция и экстренные службы. Очевидцы рассказали, что были проверены все парадные и подвалы.