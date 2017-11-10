Комитет по законодательству одобрил запрет на кальянные в жилых домах. Проект запрещает курение кальянов в нежилых помещениях многоквартирных домов, а также в пристройках и зданиях во дворах. Об этом сообщили в комитете.

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За несоблюдение требований нарушителям будет грозить штраф: для должностных лиц – до 20 тыс. рублей, для компаний – до 50 тыс. рублей. Документ в ближайшее время рассмотрит парламент Петербурга.

«Есть много мнений относительно степени вреда здоровью, которые причиняет курение кальянов. Но однозначно можно сказать, что в тех условиях, в которых сейчас располагаются кальянные, а это, как правило, подвальные и полуподвальные помещения жилых домов, такие заведения становятся бомбой замедленного действия. Никто не знает, когда из курительной трубки вылезет вирусный джин, который не исполнит желания, а подкинет массу проблем», - заявил председатель комитета по законодательству Денис Четырбок.

По его мнению, другой важный фактор, который послужил возникновению законопроекта, это пожароопасная ситуация, которую создают кальянные, ведь один из основных элементов курительных устройств - тлеющие угли. «Опасности подвергаются не только посетители заведения, но и простые жители домов, которые в большинстве своем негативно относятся к соседству с местами, где количеству курева и дыма позавидует любой ближневосточный шалман», - подчеркнул депутат.

Также парламентарий отметил, что кальяны как одна из позиций меню встречается в кафе, барах и ресторанах. «Не все хотят, чтобы во время приема пищи за соседним столиком дымили. По факту, кальянные обходят прямой запрет на курение в общественных местах, ведь всем ясно, что «нетабачные смеси» - это только уловка, и на самом деле в таких заведениях можно приобрести любой вид табака», - резюмировал Четырбок.

Согласно законопроекту, запрет будет налагаться на курение кальянов как на табачных, так и на нетабачных смесях.