В Петербурге задержали 28-летнего террориста из Узбекистана. Он подозревается в совершении особо тяжких преступлений на территории республики. Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Информация, что мужчина скрывается в Северной столице, поступила от правоохранительных органов Узбекистана. После этого, 9 ноября, его задержали около дома 47 на 6 линии Васильевского острова.

По данным "Фонтанки", террорист уже четыре года числится в межгосударственном розыске. В Узбекистане его обвиняют в посягательстве на конституционный строй, участии в экстремистской организации, распространении материалов, угрожающих общественному порядку, и терроризме.

Мужчина приехал в Петербург три года назад, указав цель въезда как "служебную", однако регистрация в Купчино давно истекла. Петербургские полицейские доставили задержанного в 30-й отдел по Василеостровскому району и известили о поимке коллег из Узбекистана.