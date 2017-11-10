Прокуратура Петербурга проверит закупки рыбы для ФСИН

Прокуратура Петербурга проверит закупки рыбы для Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Под прицелом оказалось ФГУП «Архангельское», которое с начала 2017 года в качестве заказчика заключило контракты с коммерческими структурами на 2,5 млрд рублей, а в качестве поставщика - на 3,2 млрд рублей. Об этом сообщает РБК.

В течение года предприятие закупило 35,2 тыс. тонн рыбы. Вся рыба и произведенная из нее продукция предназначены для питания заключенных. С учетом того что в России на 1 января 2017 года насчитывалось 630 тыс. заключенных, выходит, что за десять прошедших месяцев «Архангельское» закупило в пересчете на каждого из них 56 кг рыбы.

На эти закупки обратили внимание в занимающемся защитой прав осужденных общественном движении «Русь сидящая». По мнению руководителя юридического департамента организации Алексея Федярова, в контрактах есть признаки коррупции и так называемых двойных закупок, когда разные бюджетные учреждения несколько раз приобретают друг у друга, по сути, один и тот же товар, каждый раз выплачивая за него из бюджета полную стоимость.

ФГУП «Архангельское» подчиняется напрямую центральному аппарату ФСИН и отвечает за все контракты и денежные потоки, связанные с закупками рыбы для колоний и СИЗО по всей стране, указывают в «Руси сидящей». По своим функциям предприятие дублирует региональные управления ФСИН, «увеличивая количество этапов покупки-продажи товаров, что приводит к неизбежному удорожанию продукции», убеждены в организации. В результате вместо того, чтобы закупить рыбу для местных колоний напрямую у поставщика, региональные УФСИН приобретают ее у «Архангельского», и это в итоге повышает бюджетные расходы.

Работа «Архангельского», пояснил руководитель юридического департамента «Руси сидящей» Алексей Федяров, в целом строится на том, что предприятие закупает рыбу за бюджетный счет, перерабатывает ее (например, обезглавливает и потрошит) и за бюджетный же счет перепродает в региональные управления ФСИН. В итоге за одну и ту же рыбу государство фактически платит дважды. А если затем в колонии рыба превращается в фарш или консервы и перепродается в другую колонию, то количество этапов такой «интервальной закупки» еще увеличивается.

«Обвинять мы ни в чем не можем, но вопросы есть, и эта история требует проверки», - сказала руководитель «Руси сидящей» Ольга Романова.

«На мой взгляд, это игра на грани фола, но не переступая закон. Увеличение объема поставки на 10-15% после заключения договора - это допустимо. Перепродажа товара, переработанного ФГУПом, другому учреждению - такое тоже возможно», - в свою очередь сказал заместитель гендиректора российского отделения международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International Илья Шуманов.

«Разобраться, зачем нужно это увеличение поставки на 10–15%, зачем переторжка, действительно ли необходимо поставлять рыбу с Дальнего Востока в Петербург, практически невозможно. Это признак отсутствия эффективности в системе закупок, которая ведет в том числе и к коррупционным рискам», - резюмировал он.