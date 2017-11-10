Станция метро "Ладожская" закрыта на вход и выход

Лучшее в Петербурге

Как пережить предзимье и рассеять осеннюю петербургскую хандру

Пять самых простых рецептов антиунывания и антигрущения для любых возрастов и интересов от портала «Санкт-Петербург.ру».

Куда сходить в Петербурге в ноябре

Фестивали света и новых технологий, выступления Scorpions и «Грибов» - все это и многое другое ждет петербуржцев в ноябре. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о том, где это произойдет и сколько будет стоить.

Куда сходить петербургскому школьнику в дни осенних каникул

Увидеть балет «Щелкунчик» или выступление Куклачева, посмотреть на выставку LEGO и бои роботов – все это можно успеть сделать в дни осенних каникул. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, когда и где.