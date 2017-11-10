Писатель Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни. На протяжении долгого времени лечился от онкологического заболевания. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В начале октября 2016 года стало известно, что Задорнов болен раком головного мозга, пишет Лайф. Он сообщил на своей странице "В Контакте", что ему предстоит пройти курс химиотерапии, и что из-за этого многие концерты отменяются.

Биопсию ему провели в берлинской клинике "Шарите", а курс реабилитации он проходил в Прибалтике. В июне 2017 года стало известно, что Задорнов прекратил курс лечения.

Задорнов родился в 1948 году в латвийской Юрмале. Он являлся Членом Союза писателей России. За свою жизнь он написал более десяти книг в жанре лирических и сатирических рассказов, путевых заметок и очерков.

Сатирик пользовался огромной популярностью у россиян. Его концерты собирали полные аншлаги. Задорный был широко известен своими критическими высказываниями в адрес западной культуры и образа жизни.