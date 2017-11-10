Строительство развязки в Шушарах приостановили из-за воинских захоронений. Сейчас Минобороны проводит на участке поисковые работы, а Следственный комитет завершает экспертизу. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский.

"Получил ответ от губернатора на свое обращение в связи с тем, что при строительстве дорожной развязки на конгрессно-выставочный центр "Экспофорум" были вскрыты бульдозерами воинские захоронения. Я просил остановить работы до окончания экспертизы, а при подтверждении обнаружения захоронений – внести изменения в проектную документацию, так, чтобы строительство развязки не проходило по местам захоронений. Губернатор сообщает, что работы остановлены до завершения поисковых мероприятий, которые начаты с 1 ноября", - написал Вишневский.

"Одновременно с этим Следственный комитет до 20 ноября должен завершить экспертизу. На мой взгляд, губернатор неправомерно не считает эти захоронения местами погребения: а чем же еще они являются? И еще: какие, черт возьми, "неизвестные" захоронения на этом месте - когда они давно известны? Кто и как проектировал развязку? Буду настаивать на изменении проектной документации - чтобы не строили на костях. Тем более, что об этих захоронениях знали", - также добавил парламентарий.

По данным ОБД "Мемориал", на месте строительства развязки находится братская могила, где похоронено около тысячи солдат, погибших с 1941 по 1944 год.

"В городе Пушкин, на территории воинского захоронения ведется строительство дорожной развязки на конгрессо-выставочный центр "Экспофорум". Паспортизированная могила номер 282, где захоронена тысяча солдат Красной армии, была никак не огорожена, в результате чего останки солдат взрыли бульдозерами. Увидев останки, местные жители вызвали Следственный комитет, СК забрал останки на экспертизу, однако работы по строительству дорожной развязки не остановил", - рассказали о случившемся на странице "Поисковики Санкт-Петербурга" в социальной сети "ВКонтакте".