Коммерсантъ: Российских студентов массово выселят из общежитий перед ЧМ-2018

Российских студентов массово выселят из общежитий перед Чемпионатом мира по футболу, который пройдет в 2018 году. На время проведения ЧМ свои места в общежитии студенты уступят сотрудникам Росгвардии и полиции. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, выселить иногородних студентов из общежитий рекомендовали Министерство образования и науки РФ и организационный комитет «Россия-2018». Сейчас в Российский студенческий союз (РСС) с сообщениями о грядущем выселении обратились учащиеся из Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Самары и Саранска.

«Ультимативная форма решения проблемы с нарушением прав граждан провоцирует рост социальной напряженности», - говорится в обращении РСС к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву, в котором общественники просят не допустить принудительного выселения студентов.

Глава РСС Василий Михайлов напомнил, что «принудительное выселение студентов из общежитий, в том числе и на каникулах, когда многие проходят практику или работают, незаконно». По его словам, многие учащиеся обеспокоены тем, что будут изменены процесс обучения, сроки проведения сессии и условия прохождения практики. «Кроме того, это лишит студентов возможности присутствовать на ЧМ, ведь стоимость аренды жилья в дни проведения мероприятия будет значительно выше», - настаивает Михайлов.

В Минобрнауки подтвердили информацию, однако заявили, что права студентов будут соблюдены, а некоторые вузы будут размещать в своих общежитиях силовиков на основе контракта с территориальными органами внутренних дел и за их счет.

Жеребьевка ЧМ-2018 намечена на 1 декабря 2017 года. Турнир пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля. Самая дешевая категория билетов будет стоить от 1280 до 7040 рублей.