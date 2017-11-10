Смольный отсудил у «Метростроя» 77 млн рублей‍

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) отсудил у «Метростроя» 77 млн рублей‍. Смольный считает, что переплатил за инженерную подготовку территории под строительство «зеленой» ветки подземки. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Чиновники обратились в суд в апреле 2016 года. В иске говорится, работы на инженерную подготовку территории для строительства участка Невско-Василеостровской линии метро от станции «Приморская» до станции «Беговая», не были выполнены. Сумма неотработанных средств, которые должны быть возвращены в бюджет - 77 млн рублей.

Арбитражный суд удовлетворил иск КРТИ полностью, однако «Метрострой» намерен подавать апелляцию. Проверке КРТИ предшествовала работа сотрудников ФСБ, которые осмотрели строительные площадки на улицах Казакова (Красносельско-Калининская линия) и Туристской (Невско-Василеостровская). В обоих случаях они обнаружили не выполненные, но оплаченные работы.