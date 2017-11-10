В Петербурге 10 ноября днем ожидается дождь и сильный ветер. Температура воздуха днем - от трех до пяти градусов тепла. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Облачно. Небольшой, днем местами умеренный дождь. Ветер юго-западный, южный ночью и утром 7-12 м/с, днем 5-10 м/с", - рассказали в ведомстве.

Атмосферное давление будет понижаться. Восход солнца был в 08:42, закат будет в 16:42. После заката температура воздуха опустится до плюс одного градуса, ночью тоже будет облачно, однако без осадков.