УФАС внепланово проверит Смольный из-за закупки мебели в «Невскую ратушу»

УФАС по Петербургу внепланово проверит Смольный из-за закупки мебели в «Невскую ратушу». Закупкой мебели занимается комитет по государственному заказу и ГБУ «Дирекция по управлению объектами административного управления». Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

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Контракт на 392 млн рублей получит «Первая мебельная фабрика». Антимонопольщики подозревают, что чиновники решили подвести итоги конкурса на поставку мебели в «Невскую ратушу», не исполнив их предписания.

«Для того, чтобы установить факт исполнения или неисполнения нашего предписания УФАС планирует провести заседание инспекции и внеплановую проверку. Если инспекция установит, что комитет по госзаказу и ГБУ «Дирекция по управлению объектами административного управления» предписание антимонопольного органа все-таки не исполнили, то в соответствии с нашими регламентами материалы дела передаются уполномоченному должностному лицу для наложения административного штрафа, который в этом случае составляет 50 тыс. рублей. Также мы планируем передать материалы дела и в правоохранительные органы», - заявил руководителя петербургского ведомства Вадим Владимиров.

В середине октября с конкурсом были проблемы, так как его приостановило петербургское УФАС. Сразу две компании, «Азимут» и «Мастер», пожаловались в ведомство на условия тендера. В итоге УФАС потребовало изменить конкурс, однако чиновники могли проигнорировать предписание.

«Невская ратуша» - проект Смольного, основная идея которого заключается в том, чтобы соединить на одной территории органы городского управления и представителей бизнес-сообщества Петербурга. Кроме того, «Невская ратуша» должна стать новым общественным пространством. На сегодняшний день составлен перечень из 24 ведомств и комитетов Смольного, которые намечено переселить сюда.