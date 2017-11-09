МЧС: Жертвами обрушения девятиэтажки в Ижевске стали два человека

Жертвами обрушения девятиэтажки в Ижевске стали два человека. Еще двое получили травмы и доставлены в больницу. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на первого замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ Игоря Кутровского.

При этом под завалами продолжают оставаться люди, рассказал начальник Главного управления МЧС России по Удмуртии Петр Фомин. "Там находятся люди - больше трех человек", - сказал Фомин, добавив, что спасатели занимаются их поиском и спасением.

Частичное обрушение панельного дома в Ижевске произошло днем 9 ноября, около 16 часов по московскому времени, разрушены 32 квартиры. По предварительной версии, в одной из квартир произошел взрыв бытового газа. Адрес дома: Удмуртская улица, 261. На первом этаже дома находится детский центр.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Наказание по части 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц) - до десяти лет лишения свободы.