РЖД приостановили продажу билетов в плацкарт с 1 января 2018 года. Федеральная антимонопольная служба требует понизить цены на билеты минимум на 10%. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

При этом в ФАС отметили, что никак не препятствуют продаже билетов, это полностью решение РЖД. Ведомство готово завести дело в отношении РЖД в случае непоступления дешевых билетов в продажу до 16 ноября.

Дело в том, что продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется не менее чем за 45 дней до отправления поездов.

Сейчас билеты в плацкарт на 1 января и позже не продаются. Газета Российского союза туриндустрии пишет, что это может привести к срыву детских туров в новогодние каникулы. Перевозка в плацкартных вагонах, отмечает издание, пользуется особым спросом именно для детских групп, «чтобы все пассажиры были на виду».

Продажа билетов в плацкартные вагоны на январь 2018 года, отметили собеседники издания, была приостановлена в тот момент, когда билеты выкупались именно для организованных групп. Если РЖД возобновит продажу билетов с 16 ноября, то туркомпаниям придется выкупать билеты на общих основаниях с частными лицами, что создаст дополнительные сложности организаторам туров.