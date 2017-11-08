Разводка Ладожского моста 9 ноября временно перекроет трассу «Кола». Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто дважды. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«В период с 10:00 до 10:45 для прохода вниз по реке суда «Игорь Ильин» с максимальным высотным габаритом 26 метров и с 15:00 до 15:45 для прохода вверх по реке суда «РБ-27» с максимальным высотным габаритом 18 метров будет производиться технологическая разводка моста через реку Нева», - рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Технологическая разводка Ладожского моста производиться при температуре воздуха не более 25 градусов тепла и скорости ветра не более 15 м/с. ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.