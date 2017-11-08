Смольный не может договориться с ГИБДД по штрафам за неоплаченную парковку. Полиция отказывается раскрывать имена нарушителей, так как это противоречит федеральным законам. Об этом сообщает «Водитель Петербурга».

Ранее председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Сергей Харлашкин объявил, что нарушения правил пользования платными парковками с 1 ноября начнут караться штрафам, так как достигнуто соглашение с полицией.

Первый пробный материал с запросом от КРТИ поступил в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти 7 ноября, однако ответ будет отрицательным – дорожная полиция не станет нарушать действующее законодательство и откажет в предоставлении персональных данных чиновникам.

Таким образом, штрафовать автомобилистов, не оплачивающих платную парковку в центре города на Неве, все еще не представляется возможным, объясняет издание. За время существования пилотной зоны платных парковок в Северной столице уже накопилось штрафов на 1,3 млрд рублей.