С 8 ноября вступили в силу правила движения на круговых перекрестках. При отсутствии знаков приоритета въезжающие на круговой перекресток водители должны уступать дорогу тем, кто едет по кругу. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Автомобилист, подъезжая к круговому перекрестку, должен обратить внимание на знаки. Знак 4.3 (синий круг с тремя стрелками) обязывает его уступить дорогу тем, кто едет по кругу. Аналогичная ситуация, когда вместе со знаком 4.3 установлен указатель 2.4 «Уступи дорогу» (перевернутый треугольник).

Термин «уступи дорогу», расшифрованный в правилах, означает «не создавать помех»: водитель не должен «начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения изменить направление движения или скорость». Однако если перед перекрестком установлен знак «Главная дорога» (он может сопровождаться информационной табличкой, поясняющей, какой конкретно части круга отдан приоритет), то въезжающий на круг имеет приоритет перед остальными участниками движения.

Введение принципа «главный - на круге» обсуждался с середины 2000-х, так принято в европейских странах. В России до сих пор действовал принцип помехи справа (при отсутствии знаков), но он путал многих, говорили эксперты. В итоге инициатива дошла до правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, в ГИБДД ее поддержали, премьер Дмитрий Медведев подписал постановление.

В Петербурге организация движения на перекрестках не поменяется, новые знаки установлены не будут, старые останутся на месте. Всего в городе не более полутора десятков круговых перекрестков.