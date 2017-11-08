Около станций метро «Рыбацкое» и «Купчино» появятся новые перехватывающие парковки. Три автостоянки на 324 места планируют построить в 2018 году. Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Для строительства уже оформлены права на земельные участки, расположенные по адресам:

- Витебский проспект, участок 1 (севернее дома 108, литера Б по Витебскому проспекту) и участок 158 (у дома 108, литера А);

- Балканская площадь, участок 68 (северо-западнее дома 17, литера А по Малой Балканской улице);

- Тепловозная улица, участок 35 (восточнее дома 33, корпус 4, литера А).

Перехватывающая парковка - это специальная открытая автостоянка, расположенная в непосредственной близости от конечных станций метро, крупных станций пересадок наземного (в том числе железнодорожного) транспорта. Сейчас в Петербурге организовано 14 перехватывающих автостоянок на 1603 места. Планируется, что к 2022 году будут открыты еще 15 новых перехватывающих парковок.