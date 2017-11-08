Памятник Ленина в Петербурге облили красной краской и написали «палач»

Памятник Ленина в Петербурге облили красной краской и написали на его груди «палач». Неизвестные также развесил на деревьях у монумента листовки с цитатами вождя. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

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Инцидент произошел около 5:30 утра 7 ноября недалеко от дома номер 108 по проспекту Ленина в Красном Селе. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 214 УК РФ (вандализм). К 8 ноября памятник отмыли, а листовки сняли.

В России 7 ноября отмечается 100-летие Октябрьской революции. Например, к крейсеру «Аврора» возложили более семи тыс. красных гвоздик в честь революции. Инициаторами памятной акции стали сталинисты Петербурга.

Активисты закупили цветы на все средства, поступившие в ходе добровольного сбора, всего было собрано 211 тыс. рублей. При этом охрану крейсера усилили из-за возможного штурма.