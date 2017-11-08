В Петербурге 8 ноября днем ожидается переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем - от четырех до шести градусов тепла. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный, юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление днем существенно не изменится", - рассказали в ведомстве.

Спасатели также предупреждают о гололедице на дорогах и тумане в ночное время. Восход солнца был в 08:37, закат будет в 16:46. После заката температура воздуха опустится до минус четырех градусов, ночью тоже будет ясно.