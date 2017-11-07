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Петербургскую школьницу вызволили из трехмесячного плена в Турции

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© Фото: Vyacheslav Argenberg / flickr.com

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Отец-исламист насильно удерживал дочь в южной стране и, по словам девушки, бил ее.

Петербургскую школьницу вызволили из трехмесячного плена в Турции. Отец-исламист насильно удерживал дочь в южной стране и, по словам девушки, бил ее. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Девушка была доставлена в Россию сегодня утром, 7 ноября. "В ближайшее время с участием психолога и педагогов она будет допрошена по обстоятельствам произошедшего", - рассказали в СК.

В августе 2017 года 15-летняя гражданка России Надежда отправилась в гости к отцу, имеющему вид на жительство в Турции. В назначенное время девочка не вернулась домой в Петербург к бабушке и тете, а ее отец сообщил, что дочь остается с ним, и он готовит документы для ее поступления в турецкую школу.

В середине октября девочка прислала видео, в котором сообщила, что ее бьют, и угрожала покончить с собой. После этого тетя и бабушка выехали в Турцию, забрали Надю прямо из школы и попросили убежища в Посольстве РФ.

"В рамках расследования уголовного дела будут выясняться факт наличия или отсутствия преступления в отношении девочки, все обстоятельства выезда ее в Турцию, условия проживания, отношения в семье и школе, круг общения, также будет исследована переписка в социальных сетях. Кроме того, следствием устанавливается, совершались ли в отношении нее преступления как на территории России, так и за границей", - отметили в СК.

 

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