За неделю с улиц Петербурга вывезли 4,5 тыс. тонн грязи. С 30 октября по 5 октября дорожники убрали 872 тонны мусора и 3662 тонны смета. Об этом сообщили в комитете по благоустройству.

"Техника дорожных предприятий отработала более 5,7 тыс. смен, работники ручного труда отработали 9,1 тыс. смен", - рассказали в Смольном.

Сегодня днем, 7 ноября, уборкой Северной столицы занимаются 392 единицы техники и 904 дворника. Пожаловаться на грязь на дорогах можно по телефону дежурной службы комитета, которая работает круглосуточно: 314-60-13.