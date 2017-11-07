В России резко возросло число протестных акций

В России резко возросло число социальных и политических протестов. По сравнению с началом года количество акций и митингов выросло почти на две трети. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР).

В первом квартале 2017 года было зафиксировано 284 протестные акции, во втором - 378, а в третьем - 445. Эксперты ЦЭПРа делят протесты на политические, социально-экономические и трудовые.

В третьем квартале, как и в двух предыдущих, больше всего было социально-экономических протестов - 312. К ним авторы доклада относят протесты, связанные с требованиями дольщиков, недовольством предпринимателей, ростом тарифов и так далее. При этом самыми многочисленными из социально-экономических акций стали митинги обманутых дольщиков. В первом и втором кварталах больше всего было протестов дальнобойщиков и фермеров.

На втором месте - политические протесты, включая акции сторонников Алексея Навального: их 106. Также эксперты зафиксировали 27 протестов работников предприятий, связанных с трудовыми конфликтами - главным образом с невыплатой заработной платы.

Больше всего протестов эксперты зафиксировали в Ростовской области, Краснодарском крае, Свердловской и Новосибирской областях, а также в Москве. В десятку рейтинга в том числе вошел и Петербург. Увеличение числа протестов объясняется нехваткой «дееспособных политических партий, общественных организаций, профсоюзов». Помочь разрешению конфликтов могли бы муниципальные депутаты, профсоюзы и правозащитники, считают эксперты ЦЭПРа.

Фото: РБК