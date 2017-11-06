Рабочая неделя в Петербурге начнется с небольшого дождя. Температура воздуха во вторник, 7 ноября, от трех до пяти градусов тепла в течение суток. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Облачная, днем с прояснениями погода. Ночью и утром небольшой, местами умеренный дождь, днем - преимущественно без осадков. Ветер ночью юго-западный, западный, днем западный, северо-западный 6-11 м/с", - рассказали в ведомстве.

Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем повышаться. Восход солнца будет в 08:34, закат - в 16:49.