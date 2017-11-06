В Петербурге задержали 23 активистов «Другой России». Они пытались устроить несогласованный марш в честь революции по Невскому проспекту. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Полиция преградили путь другороссам еще до начала шествия, около БКЗ «Октябрьский», однако это не смутило сторонников Эдуарда Лимонова. «Ильич на революцию разрешения не спрашивал, и мы не будем», - заявили они.

Одновременно с задержаниями на крыше дома на углу улицы Жуковского и Лиговского проспекта был вывешен баннер «Ильич, проснись, они (нецензурное слово) офигели».

Ранее «Другая Россия» обращалась в Смольный с просьбой согласовать шествие по Невскому проспекту, чиновники предложили активистам отпраздновать 100-летие Великой Октябрьской Социалистической революции в Полюстровском парке, однако это лимоновцев не устроило.

Днем ранее, 5 ноября, на улицах городов России задержали более 400 человек - членов неформального движения Вячеслава Мальцева «Артподготовка», которая признана экстремистской. По его замыслу, активисты должны были выйти на улицы и не уходить с них, пока режим Владимира Путина не падет.