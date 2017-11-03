ФСБ задержала готовивших поджоги членов "Артподготовки". Они планировали на 4-5 поджоги административных зданий и нападение на полицейских. Все члены ячейки задержаны, изъято 15 бутылок с зажигательной смесью. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

"В Московском регионе выявлена и пресечена противоправная деятельность законспирированной ячейки движения "Артподготовка", планировавшей совершить 4-5 ноября резонансные экстремистские акции в форме поджогов административных зданий с использованием зажигательных смесей и нападений на сотрудников полиции с целью провокации массовых беспорядков", - рассказали в ФСБ.

В Ведомстве также добавили, что пресечена деятельность ячеек "Артподготовки" в Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и Саратове. Решается вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовного дела по ст.30 и ч.2 ст.205 УК РФ "террористический акт".

Незарегистрированное межрегиональное объединенное движение "Артподготовка" и одноименный интернет-проект созданы Вячеславом Мальцевым, как считают ФСБ, "с целью организации в России революции".