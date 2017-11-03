Депутаты ЗакСа просят ускорить расследование по кооперативу «Семейный капитал»

Депутаты петербургского Законодательного собрания просят ускорить расследование по кооперативу «Семейный капитал». На базе комитета по законодательству Смольного будет создана рабочая группа по дело возврата денег пайщикам.

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«В мою приемную обратились свыше 150 человек с просьбой помочь вернуть вложенные в НПО «Семейный капитал» средства. Мы уже направили коллективные претензии в рамках досудебного регулирования, направили запросы во все инстанции и наша сегодняшняя встреча – это один из результатов той работы, которую мы вели на протяжении последнего полугода. На базе комитета нам удалось собрать все ведомства, в чьи полномочия входит этот вопрос, чтобы как можно эффективнее и быстрее разрешить ситуацию, в которой оказались пайщики», - отметил депутат Денис Четырбок.

По итогам заседания комитет решил обратиться к начальнику ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Сергею Умнову с просьбой привлечь к расследованию по уголовному делу в отношении руководства «Семейного Капитала» дополнительных сотрудников органов внутренних дел.

Также парламентарии намерены попросить Владимира Гольцмера, главного судебного пристава Петербурга, оказать содействие по тщательному проведению дознания в рамках исполнительных производств в отношении кооператива.

Ранее стало известно, что арестован глава кооператива «Семейный капитал» Игорь Белоусов. Основатель кооператива, а также его родственники Галина и Алексей Васянович оставлены под стражей до 5 февраля 2018 года. Еще один фигурант дела Дмитрий Ходыкин содержится под домашним арестом. Более того, задержана председатель правления «Семейного капитала» Надежда Верхова.

НПО «Семейный капитал» было создано в 2011 году для развития сельского хозяйства на вклады физических лиц и привлекло более 20 тыс. пайщиков. К 2015 году общая сумма долгов организации составила четыре млрд рублей, после чего кооператив был признан банкротом. Всего на исполнении в отношении НПО «Семейный капитал» – более 1140 дел в пользу пострадавших.