На капремонт домов Петербурга в 2018 году планируют направить 9 млрд рублей. На эти деньги предусмотрено выполнить 2506 видов работ в 1642 домах. Об этом рассказал заместитель председателя Жилищного комитета Алексей Бородуля.

В крупную сумму входит ремонт крыш, замена 678 лифтов, ремонт фасадов, ремонт «аварийных» конструкций, ремонт фундамента и подвалов, а также ремонт внутридомовых инженерных систем: газ, вода и другие.

Что касается предварительного плана на 2019 год, то Фонд капремонта намерен выполнить 2634 вида работ, которые будут стоить 10,5 млрд рублей.

В 2017 году по плану в Северной столице должны отремонтировать почти 1,8 тыс. домов, три раза план уже корректировали в сторону увеличения. Сейчас выполнено 85% запланированных работ, рассказал генеральный директор Фонда капремонта Денис Шабуров.