Ведущую "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр выписали из больницы. Десять дней назад ее ударили ножом в шею прямо в редакции. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на справочную службу НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

По предварительным данным, нападавшим был Борис Гриц, на допросе он заявил, что Фельгенгауэр годами преследовала его телепатически. Мужчина арестован, назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

В СК рассказали, что рассматривают версию невменяемого состояния нападавшего как единственную. При этом главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов заявил следствию, что в адрес журналистки поступали угрозы.

Профсоюз журналистов сделал заявление, что часть вины на нападение должны взять на себя федеральные телеканалы, которые ранее выпустили сюжеты, разжигающие ненависть в адрес Фельгенгауэр.

При этом президент РФ Владимир Путин заявил, что нападение на журналистку не имело какого-либо подтекста. "Больной человек пришел, причем здесь свобода слова? Приехал из Израиля, напал на эту журналистку", - сказал Путин.

Борис Гриц. Фото: Михаил Почуев / ТАСС