В Петербурге 3 ноября днем будет морозно и без осадков. Температура воздуха днем - от нуля до двух градусов тепла. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Днем увеличение облачности. Преимущественно без осадков. Ветер переменный 1-5 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится", - рассказали в ведомстве.

Спасатели также предупреждают о гололедице на дорогах. Восход солнца был в 08:24, закат будет в 16:59. После заката температура воздуха опустится до минус пяти градусов, ночью будет ясно.