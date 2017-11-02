Суд признал советницу спикера ЗакСа Вячеслава Макарова виновной в мошенничестве

Суд признал советницу спикера петербургского Законодательного собрания Вячеслава Макарова виновной в мошенничестве. Надежда Соломахина совершила преступление будучи заместителем главы Петроградского района, в 2010-2011 годы.

Чиновницу приговорили к одному году условно, с испытательным сроком шесть месяцев. Согласно приговору, при заключении госконтрактов на проведение праздников на территории Петроградского района из бюджета были похищены 3,6 млн рублей.

Деньги были украдены под предлогом оплаты по контрактам, заключенным с компаниями «Гарант Северо-Запад» и «Интернациональный центр творчества». Сейчас Надежда Соломахина работает помощницей Макарова.