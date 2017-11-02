СК начал проверку по факту отравления в ТЦ "Народный" на Косыгина

Следственный комитет начал проверку по факту отравления в торговом центре "Народный" на Косыгина. Из магазина госпитализированы 32 человека, у всех - сальмонеллезная инфекция. Об этом сообщили в петербургском управлении СК.

Сейчас следователи выясняют, какая организация, работающая в универсаме, несет ответственность за массовое отравление его сотрудников. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Людей доставиляли в больницы Петербурга 30 и 31 октября. Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении ООО "АртПромСтрой", ООО "Пик", ООО "ЛОТТА", а также ООО "Эдельвейс", которые работают в "Народном".

Несмотря на официальные данные, поступила информация, что четыре человека из "Народного" сейчас в реанимации, один умер, а всего были госпитализированы не 32, а 90 человек. Об этом на своей странице в Facebook со ссылкой на врачей сообщил петербуржец Роман Романов.