Теплая погода вернется в Петербург к праздничным выходным, 4, 5 и 6 ноября. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов.

Сегодня утром он поздравил петербуржцев с "первым ледком на Крюковом канале", однако заверил, что скоро его не будет. "Сегодня ночью было холодно -5...-7 градусов. Конечно, все растает, и в выходные потеплеет", - отметил синоптик.

Ранее Колесов также рассказал, что октябрь 2017 года стал для Петербурга самым пасмурным за последние 10 лет. Согласно графику Гидрометцентра, в нынешнем году в октябре было всего 11 солнечных дней.