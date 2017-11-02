В Петербурге 2 ноября днем будет морозно и солнечно. Температура воздуха будет колебаться от минус одного до плюс одного градусов. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Переменная облачность. Без осадков. Ветер днем юго-восточный 2-6 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится", - рассказали в ведомстве.

Спасатели также предупреждают о гололедице на дорогах. Восход солнца был в 08:21, закат будет в 17:01. После заката температура воздуха опустится до минус девяти градусов, ночью тоже будет ясно.

"Утро второго солнечного дня. Перекроем норму, она в ноябре всего один день", - написал на своей странице в Facebook главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов.