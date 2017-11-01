В Петербурге открыли два пункта обогрева для бездомных

В Петербурге сегодня, 1 ноября, открыли два пункта обогрева для бездомных. Таким образом, сейчас в Северной столице действуют уже три теплых палатки «Ночлежки». Об этом сообщается на официальной странице благотворительной организации «ВКонтакте».

В палатках любой человек может переночевать в тепле и безопасности, поужинать, позавтракать и узнать, какую помощь можно получить, чтобы выбраться с улицы. «И все это бесплатно, безо всяких документов, независимо от гражданства, национальности, возраста, пола», - рассказали в организации.

До 31 марта ежедневно с 20:00 до 08:00 у «Ночлежки» работают три палатки:

1. Станция метро «Приморская», Шкиперский проток, за снегоплавильным пунктом.

2. Станция метро «Площадь Ленина» (Финляндский вокзал) – Минеральная улица, 10, во дворе дома.

3. Станция метро «Обухово» – проспект 9 января, справа от выхода из железнодорожного перехода.