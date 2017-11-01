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Литейный мост открыли после масштабной реконструкции ровно 50 лет назад

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© Фото: Сергей Николаев / fontanka.ru

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Чтобы проверить прочность новых конструкций 1 ноября 1967 года по нему прошли танки.

Литейный мост открыли после масштабной реконструкции ровно 50 лет назад, 1 ноября 1967 года. Чтобы проверить прочность новых конструкций 1 ноября 1967 года по нему прошли танки. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест».

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Мост через Неву, соединяющий Центральный район с Выборгским и Калининским, знаменит многими фактами, например, крыло его разводного пролета – самое тяжелое в мире, его вес составляет 3225 тонн, а сам мост стал первой мире постоянной переправой, освещаемой электричеством. На нем впервые были установлены фонари с электрическими «свечами» - изобретение Павла Яблочкова.

Более того, Литейный мост стал одним из самых современных на то время инженерных сооружений. Настоящим прорывом в развитии мостостроения стала новая конструкция разводного механизма. Поначалу разводка осуществлялась при помощи простейшего ручного механизма, который приводился в действие бригадой из восьми человек. Однако вскоре здесь установили водяную турбину мощностью 35 лошадиных сил, подсоединенную к городскому водопроводу, такая система была единственной в мире, путь для судов открывался всего за 20 минут.

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Торжественное открытие Литейного моста состоялось 30 сентября 1879 года, а масштабная реконструкция проходила в 1966-1967 годах. В процессе ремонта перестроили верхнюю часть опор и установили новые металлические пролетные строения. Прочные дубовые сваи опор было решено не заменять - их просто обрамили железобетоном.

Еще один мост Северной столицы, который отмечает в ноябре 50 лет после масштабной реконструкции - Троицкий мост. Подробнее о том, как его ремонтировали, а также как он выглядит и функционирует сейчас, можно прочесть в специальном материале «Санкт-Петербург.ру».

 

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