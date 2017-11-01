Картина дня: стоимость проезда, новые станции метро и теракт в Нью-Йорке

Самой популярной темой за сутки, по данным «Монитора», стала стоимость проезда в общественном транспорте Петербурга в 2018 году. Среди петербургских СМИ первыми об этом рассказали «Санкт-Петербург.ру» (15:05), «Пятый канал» (17:10) и «P1spb.ru» (17:40).

Сегодня, 1 ноября, губернатор Георгий Полтавченко, выступая в Законодательном собрании, заявил, что стоимость проезда в следующем году не изменится. «Планируемые ассигнования позволят сохранить на уровне 2017 года стоимость проезда в общественном транспорте», - заверил он, добавив, что считает такой шаг абсолютно оправданным, учитывая прошлогоднее повышение тарифов.

Также Полтавченко сказал, что в 2018 году намерен открыть как минимум пять новых станций метро. «Я не очень большой любитель перерезать красные ленточки, но в следующем году надеюсь сделать это не менее пяти раз - на станциях «Проспект Славы», «Дунайский проспект», «Южная», «Новокрестовская» и «Беговая», - отметил градоначальник.

Второй важной темой дня, по мнению «Монитора», стал теракт в Нью-Йорке, который произошел накануне, 31 октября. 29-летний уроженец Узбекистана на пикапе проехал несколько кварталов по велосипедной дорожке в нижней части Манхэттена недалеко от памятника жертвам теракта 11 сентября. Мужчина сбивал велосипедистов и пешеходов. Он также врезался в школьный автобус, после чего полиция ранила его и задержала. СМИ сообщают, что мужчина выкрикивал фразу «Аллах Акбар!».

В происшествии, которое квалифицировали как теракт, погибло восемь человек, как минимум 11 получили ранения. Полицейские обнаружили в грузовике пневматическую винтовку и пейнтбольное ружье, а также записку, в которой предполагаемый террорист Сейфулло Саипов сообщил о приверженности к террористической организации «Исламское государство», которая запрещена в России.

Позднее выяснилось, что Саипов работал водителем в сервисе такси Uber. В Uber подтвердили, что Саипов прошел проверку биографических данных перед устройством на работу. Сейчас сервис такси оказывает содействие спецслужбам в расследовании теракта. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио назвал инцидент на Манхэттене «трусливым актом террора».

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Пятый канал», «Мой район» и «Фонтанка.ру».